SON DAKİKA | Bakan Mehmet Şimşek'ten 'TL varlıklara ciddi bir talep var' açıklaması

Son dakika haberi: Ekonomiye ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar geldi. Borsa İstanbul'un 150. yıl dönümü programında konuşan Bakan Şimşek, "Son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven var, TL varlıklara ciddi bir talep var. Sermaye piyasalarımızın önü açılacak, ekonomimize dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek" ifadelerini kullandı.

"SERMAYE PİYASALARININ ÖNÜ DAHA FAZLA AÇILMIŞ OLACAK"

Devamında OVP'nin önemli bir hedefi sermaye piyasalarını derinleştirmek olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Enflasyonun düşmesi ile sermaye piyasalarının önü daha fazla açılmış olacak" şeklinde konuştu.









