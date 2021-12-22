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Son dakika: Bakan Muş açıkladı! Fiyatlarda düşüş olacak mı?

22.12.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kurun düşmesinin ardından fiyatlarda düşüş olup olmayacağına ilişkin soruya, "fiyatlarda gevşeme bekliyoruz." yanıtını verdi.

Son dakika: Bakan Muş açıkladı! Fiyatlarda düşüş olacak mı?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş kurun düşmesinin ardından fiyatlarda düşüş olup olmayacağına ilişkin soruya, fiyatlarda gevşeme beklediğini açıkladı.

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Mehmet Muş
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