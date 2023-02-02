SON DAKİKA | Bakan Muş duyurdu! 'En yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaştık' Yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar oldu

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara’da ocak ayı dış ticaret rakamları bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Muş "En yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaştık. Ocak ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar oldu." dedi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

"KÜRESEL OTOMOTİV PİYASASI CANLANMAYA BAŞLADI"

Bakan Muş "Geçtiğimiz yıl çeşitli sektörlerde yaşanan yarı iletken tedarikine ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle küresel otomotiv piyasası canlanmaya başlamıştır. Bu durumun otomotiv ithalatımıza yüzde 47 oranında artış olarak yansıdığını ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

"EN YÜKSEK OCAK AYI İHRACAT DEĞERİNE ULAŞTIK"

Öte yandan Bakan Muş "İhracatımız, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirmiş ve en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşmıştır. Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ YÜKSEK SEYRİN İTHALATA ETKİSİ

Ayrıca Bakan Muş "Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisi, geçmiş yılların enerji ithalatı verilerine bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim, 2023 Ocak ayı enerji ithalatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 238 oranında artarak 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. " açıklamasında bulundu. Muş "Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız ocak ayında 33,7 milyar dolar olurken, bu rakamın dörtte birinden fazlası enerji ithalatıdır." şeklinde konuştu. (AA/DHA/İHA)



