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Son Dakika! Bakan Muş: En yüksek aylık ihracat verilerine ulaştık

02.12.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracat rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Muş açıklamasında, en yüksek aylık ihracat verilerine ulaşıldığını söyledi.

Son Dakika! Bakan Muş: En yüksek aylık ihracat verilerine ulaştık

Ticaret Bakanı Muş açıklamasında, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız" ifadelerini kullandı.

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