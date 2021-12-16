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Son dakika: Bakan Nebati'den 2003 ve 2022 asgari ücret kıyaslaması

16.12.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati asgari ücrete yapılan zam sonrası 2003 yılı ile kıyaslama yaparak alım gücünün 2022'de daha fazla olduğunu söyledi.

Son dakika: Bakan Nebati'den 2003 ve 2022 asgari ücret kıyaslaması

2022 asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücret sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni ücreti 2003 yılı asgari ücretiyle kıyasladı.

2003 İLE KIYASLAMA

Bakan Nebati, "Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022’de 62 kg dana eti alacak. 2003’te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022’de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022’de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022’de 489 litre benzin alabilecektir" dedi. (DHA)

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