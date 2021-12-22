Son dakika: Bakan Nebati'den açıklama geldi! Kurdaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?

Son Dakika İndirim Haberi: Kurdaki düşüşün ardından indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurda belli bir rahatlama sağlandığını, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasında bakanlığın kendini göstereceğini söyledi.

"HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati, iş dünyasıyla temaslarının devam edeceğini, Anadolu'da da temaslarda bulunacağını belirtti.

Nebati, "4 Ocak'ta il başkanları toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile buluştuk. Anadolu'ya da çıkacağız. Diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama. O gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O-bu yok sen-ben yok." diye konuştu.

"GEVŞEME BEKLENİYOR"

Muş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Muş, kurun düşmesinin ardından fiyatlarda düşüş olup olmayacağına ilişkin soruya cevap verdi.

İş dünyasının dün yaptığı çağrıya bugün Bakan Muş'tan da açıklama geldi. Ticaret Bakanı Muş, döviz kuruyla birlikte artan fiyatların tekrar düşüp düşmeyeceğine ilişkin soruya fiyatlarda gevşeme beklediğini belirtti.

Bakan Muş açıklamasında, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." dedi.

"STOKÇULARIN GERİ ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz." dedi.

Son dönemde dolar kurundaki dalgalanmanın rasyonel bir sebebinin olmadığını, tamamen psikolojik ve algı yönetimine dayalı suni bir artış olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sonrası dolarda yaşanan düşüşle bir kez daha gördüklerinin altını çizen Turan, şöyle devam etti:

İhracatı 220 milyar dolara yaklaşan Türkiye'miz, yeni ekonomi politikasıyla dünyanın en güçlü 10 ekonomisi olma hedefini tekrar haykırıyor. Dolar yükseliyor, Engin Bey bize kızıyor; dolar düşüyor, Engin Bey yine bize kızıyor. 'Sen ağlama' şarkısı vardı ya herhalde ağlamanın ortaya konduğu bir gerçekliği doğru bulmuyorum. Milletin sevincine ortak olmak lazım. Dün sokaklar bayram etti. Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz. Biz isteriz ki ülkemizin büyümesinden herkes keyif alsın. Biz isteriz ki yeni dönemde özellikle üretim merkezli yaklaşımımıza herkes omuz versin. İktidara muhalif olmak başka bir şeydir, milletin büyümesine, devletine muhalif olmak başka bir şeydir.

NE OLMUŞTU?

Dolar kurundaki hareketlilik sonrası gıda fiyatlarında anormal artışlar yaşanmıştı. Stokçuluk ve fırsatçılık nedeniyle reel rakamların çok üzerine çıkan fiyatlar vatandaşın tepkisini çekmişti. Kur fiyatlarındaki artışın yerini sert düşüşe bırakması ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor. Özellikle gıda fiyatlarında dövizdeki yüzde 30'luk düşüşün yansıması talep ediliyor.



