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Son Dakika İndirim Haberi... TESK'ten indirim talebi: Jet hızıyla fiyatları yükselttiler aynı hızda indirsinler

22.12.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dolar/TL kurundaki düşüşten dolayı akaryakıt, gıda gibi birçok ürüne jet hızıyla zam yapanlardan aynı hızda indirim yapmalarını talep etti.

Son Dakika İndirim Haberi... TESK'ten indirim talebi: Jet hızıyla fiyatları yükselttiler aynı hızda indirsinler

Son Dakika İndirim Haberi: Döviz kurunda yaşanan düşüşün ardından gıdadan tekstile birçok ürüne gelen zamlar için bir talep de TESK Başkanı'ndan geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti.

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Palandöken, son zamanlarda yapılan zamları hatırlatarak, "Ayçiçeği yağından motorine, kış lastiğine, monttan kuruyemişe, A'dan Z'ye tüm ürün gruplarına son birkaç ayda zam geldi. Bu zamların birçoğu tamamen usulsüz artarken, birçoğu da döviz kurları bahane edilerek arttı. Şimdi ise açıklanan kararların ardından döviz kurlarında yaşanan önemli düşüşün bu zamlara yansımasında göremiyoruz" dedi.

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"JET HIZIYLA ZAM YAPANLARDAN İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Palandöken, tüm ürün gruplarında indirim yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Gıdadan tekstile, akaryakıta her ürün grubunda dövizdeki 50 kuruşluk artışta bile anında zam yapanlardan şimdi aynı hızda indirim bekliyoruz. Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz. Piyasalara güvenin artması, vatandaşın ve mal alım satım yapan esnafın rahatlamayı daha iyi yaşayabilmesi için artık tüm ürün gruplarında önemli bir indirim yapılmalı" diye konuştu. (DHA)

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