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Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! 'En yüksek değeri gördük'

25.11.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kapanış konuşması yaptı. Bakan Nebati, yaptığı konuşmada enflasyonda en yüksek değerlerin görüldüğünü ifade ederek "Enflasyonla mücadele ederken refah seviyesini yükseltmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dakika: Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! 'En yüksek değeri gördük'

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kapanış konuşması yaptı. Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, Türkiye Ekonomi Modeli’nin hedefleri doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı öncelendirdiklerini belirterek, “Bu sayede, 2022 yılında da ekonomik büyüme dengeli görünümünü korumuş, istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde de, yüksek katma değer üreten, küresel ölçekte daha üst seviyelere hızla yükselen müreffeh bir Türkiye için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

'ENFLASYONDA EN YÜKSEK DEĞER GÖRÜLDÜ'

Nebati, “Gelen veriler şunu gösteriyor: Enflasyonda en yüksek değerler görüldü. Bundan sonra da sayısal olarak aşağı yönlü bir enflasyonu ve oranları hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

'2023 YILI BÜTÇESİ MİLLETİMİZİN BİZE EMANETİDİR'

Bakan Nebati, 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerini ele alarak, şunları söyledi:

“Bugüne kadar yapılan tüm özverili çalışmalar için Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli Başkan ve üyelerine, kıymetli katkılarını esirgemeyen herkese, Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadarki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı Bütçesini de aynı şekilde görüyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuşması ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sona erdi. Bu kapsamda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. (İHA)

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Enflasyon Nureddin Nebati son dakika

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