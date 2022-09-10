Son dakika: Bakan Nebati'den 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması! 'Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor'

Son dakika haberi: Bakan Nebati sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat'ta son durumla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Türk Lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip" ifadelerini kullanan Nebati, gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştığını bildirdi.
İşte Bakan Nebati'nin açıklamaları:
Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır.
Türk Lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip.
Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk Lirası tercihimiz var.
Biz, tercihimizi Türk Lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız.
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