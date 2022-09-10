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Son dakika: Bakan Nebati'den 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması! 'Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor'

10.09.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında ulaşılan yatırımcı sayısını ve hacmi açıkladı. KKM'nin 1.3 trilyon liralık hacmi geçtiğini açıklayan Bakan Nebati, "Biz, tercihimizi Türk Lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor" dedi.

Son dakika: Bakan Nebati'den 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması! 'Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor'

Son dakika haberi: Bakan Nebati sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat'ta son durumla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Türk Lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip" ifadelerini kullanan Nebati, gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştığını bildirdi.

"EKONOMİNİN ÇARKLARI TÜRK LİRASI ENSTRÜMANLARLA DÖNÜYOR"

İşte Bakan Nebati'nin açıklamaları:

  • Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır.

  • Türk Lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip.

  • Böylece, tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor.

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BİZİM PARAMIZ, BİZİM TASARRUFUMUZ VE BİZİM YATIRIMIMIZ"

  • Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk Lirası tercihimiz var.

  • Biz, tercihimizi Türk Lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız.

  • Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı. Biz Türk Liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız.
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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati Kur Korumalı Mevduat
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