Son dakika: Bakan Nebati'den 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması! 'Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor'

Son dakika haberi: Bakan Nebati sosyal medya hesabından Kur Korumalı Mevduat'ta son durumla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Türk Lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip" ifadelerini kullanan Nebati, gerçek ve tüzel yatırımcı sayısının toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştığını bildirdi.

"EKONOMİNİN ÇARKLARI TÜRK LİRASI ENSTRÜMANLARLA DÖNÜYOR"

İşte Bakan Nebati'nin açıklamaları:

Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır.

Türk Lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip.

Böylece, tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor.

BİZİM PARAMIZ, BİZİM TASARRUFUMUZ VE BİZİM YATIRIMIMIZ"