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Son dakika: Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantı

18.12.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Bankalar Birliği ile toplantı yaptı. Toplantıda küresel ve yurtiçi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Toplantının ardından yazılı açıklamada bulunan TBB, "Toplantının amacı sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı" ifadesine yer verdi.

Son dakika: Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir toplantı yaptı.

Bakan Nebati ile gerçekleştirilen toplantının ardından TBB tarafından yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada şunlara yer verildi:

"T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya
geldi.

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"BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER GÖRÜŞÜLDÜ"

Toplantıda küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Dr. Nebati yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi.

Bankalar tarafından yapılan değerlendirmede, son dönemde ülkemizdeki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek, “güçlü bilanço, likidite ve öz kaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık
sektörü, ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir.

Bankalarımız kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hanehalkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir”

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Ekonomi
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