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SON DAKİKA: Bakan Nebati'den yabancı yatırımcıya mesaj! Sosyal medyadan swap ve Türk Lirası vurgusu

10.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Nebati'den son dakika açıklaması! Dün gece dikkat çeken Gelire Endeksli Senet paylaşımında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şimdi de Türk Lirası mesajı verdi. Swap enstrümanıyla Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini belirten Nebati, yabancı yatırımcılara da mesaj verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Bakan Nebati'den yabancı yatırımcıya mesaj! Sosyal medyadan swap ve Türk Lirası vurgusu

Son dakika haberi: Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün gece yeni ekonomi paketini açıklamıştı. Buna göre GES'in getireceklerini ayrıntısına kadar açıklayan Nebati; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yabancı yatırımcıya mesaj vererek Türk Lirası vurgusu yaptı.

SON DAKİKA: BAKAN NEBATİ'DEN TÜRK LİRASI VURGUSU!

Türk lirasına vurgu yapan Bakan Nebati; belirlenecek bazı alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanının genişletileceğini belirtti.

İŞTE BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMALARI!

"Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.

Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır. Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek.

Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek."

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