Son dakika: Bakan Nebati duyurdu: KGF kredi limitleri yükseltildi! Tam 150 milyar lira daha...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Deprem felaketi öncesinde açıklamış olduğumuz KGF paketlerinin hacminde de artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz. Ayrıca, yakın zamanda kurmuş olduğumuz Katılım Finans Kefalet A.Ş. üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya alıyoruz" dedi.

KIDEM DESTEĞİ YATMAYA BAŞLADI

Öte yandan Hazine destekli EYT kredisi de kullandırılmaya başlandı. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılıyor. Bu destek emekli olacak personelin kıdem tazminatı dışında herhangi bir amaç için kullandırılamıyor. Azami 6 ay ödemesiz dönemi bulunan kredinin vadesi 36 ay olarak belirlendi. KOBİ'ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenirken, kefalet oranı yüzde 75 oldu. Küçük işletme dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira olarak uygulanıyor. Kefaletle birlikte paket kapsamında KOBİ'ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi sağlanıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

