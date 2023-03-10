FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Bakan Nebati duyurdu! Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin liraya kadar kredi verilecek

SON DAKİKA | Bakan Nebati duyurdu! Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin liraya kadar kredi verilecek

10.03.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremlerden etkilenen illerdeki kadın kooperatiflerine üst limiti 50 bin lira olacak şekilde sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl boyunca geri ödemesiz kredi verileceğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Nebati duyurdu! Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin liraya kadar kredi verilecek

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine destek için harekete geçti. Bakan Nebati, depremlerden etkilenen illerdeki kadın kooperatiflerine üst limiti 50 bin lira olacak şekilde sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl boyunca geri ödemesiz kredi verileceğini duyurdu.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı;

"Depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkanı sunulacaktır. Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 ay süreyle yüzde 50 indirimli olacak! Belediye Başkanı duyurdu2 ay süreyle yüzde 50 indirimli olacak! Belediye Başkanı duyurdu
Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: ‘Onlar da kapsama dahiller…’
Fed'den kritik faiz açıklaması: Daha yüksek olabilirFed'den kritik faiz açıklaması: Daha yüksek olabilir
Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati kredi son dakika

En Çok Okunan Haberler

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Aldığı kararı açıkladı! "Arayıp tebrik edeceğim ve..."

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı!

Kiraya yüzde 350 zam isteyince inanamadı!

Fiyatı 250 bin TL’ye çıktı! Deprem endişesi talebi artırdı…

Fiyatı 250 bin TL’ye çıktı! Deprem endişesi talebi artırdı…

SON DAKİKA | İşsizlik rakamları açıklandı! Ocak ayında yüzde 9,7 oldu

SON DAKİKA | İşsizlik rakamları açıklandı! Ocak ayında yüzde 9,7 oldu

Bitcoin'de sert düşüş! 3 ay sonra bir ilk...

Bitcoin'de sert düşüş! 3 ay sonra bir ilk...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.