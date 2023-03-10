SON DAKİKA | Bakan Nebati duyurdu! Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin liraya kadar kredi verilecek

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine destek için harekete geçti. Bakan Nebati, depremlerden etkilenen illerdeki kadın kooperatiflerine üst limiti 50 bin lira olacak şekilde sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl boyunca geri ödemesiz kredi verileceğini duyurdu.

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı;

"Depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkanı sunulacaktır. Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır."

