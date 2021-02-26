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Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2021 10:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri ve yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamında yaklaşık 140 milyon liralık desteği, bugün itibariyle üreticilerin ve balıkçıların hesaplarına aktaracaklarını söyledi.

Son Dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Bakan Pakdemirli’nin açıklaması şu şekilde:

“Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticimize, 60 milyon 719 bin 827 TL Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128 üreticimize 78 milyon 606 bin 301 TL ödeme yapacağız. Diğer yandan bildiğiniz üzere yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamına almıştık. Bu kapsamda 08-31 Aralık 2020 tarihleri arasında balıkçılarımızın avladığı 46 bin 192 adet balon balığı için 2020 yılı desteklemeleri kapsamında 230 bin 960 TL ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki desteklemenin 2021 yılında da tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara başladık. Bu üç başlık altında üretici ve balıkçılarımıza toplamda yaklaşık 140 milyon TL destek ödemesini bugün yapacağız. Tüm çiftçilerimize ve balıkçılarımıza hayırlı olsun.”

İHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
eee sanırsın işsizliğe çözüm bulmuş enflasyonu düşürmüş dolar 3 tl olmuş cartta curtttt....
bana yüne yok.....
devletimiz sağolsun milletimiz var olsun :))))))
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