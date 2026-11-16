Bitcoin 65 bin doların altına geriledi

Analiz şirketi CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 2 trilyon 200 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, hafta sonu yaşanan sert satışların etkisiyle temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesi olan 62 bin dolara kadar düştü.

Saat 10.50 itibarıyla 64 bin 984 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık kaybı yüzde 13'e yaklaştı. Kripto para birimi, Ekim 2025'te gördüğü yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin ise yüzde 50 altında işlem görüyor.

BİTOCİN SON 10 YILDA YÜZDE 8 BİN 600 DEĞER KAZANDI

Bitcoin'in toplam piyasa değeri 1 trilyon 300 milyar dolar seviyesine gerilerken, kripto para biriminin 2025 yılında yaşadığı yüzde 6'lık kaybın ardından bu yılki değer kaybı da yüzde 25'e yaklaştı. Buna karşın Bitcoin, son 10 yılda yaklaşık yüzde 8 bin 600 değer kazanmayı başardı.

Bitcoin'deki düşüş, altcoin piyasasını da olumsuz etkiledi. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada bulunan Ethereum'un fiyatı da haftalık bazda yüzde 13 gerileyerek 1.821 dolar seviyesine indi.