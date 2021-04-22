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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Hayvancılık destek ödemesi bugün hesaplarda!

22.04.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Pakdemirli hayvancılık destek ödemesinin bugün hesaplara yattığını duyurdu.

Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Hayvancılık destek ödemesi bugün hesaplarda!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
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