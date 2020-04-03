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  4. Son dakika! Bakan Pekcan: 7 bin 400 firma daha inceleme altına alındı

Son dakika! Bakan Pekcan: 7 bin 400 firma daha inceleme altına alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 12:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla 7 bin 400 firmanın daha inceleme altına alındığını ve savunma istediklerini belirtti.

Son dakika! Bakan Pekcan: 7 bin 400 firma daha inceleme altına alındı

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat,

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