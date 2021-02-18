Son Dakika! Bakan Pekcan: Azerbaycan ile ticaret anlaşması 1 Mart'ta yürürlüğe giriyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları ifade etti:

"Azerbaycan’ın zaferi, bölgemizin ticari ve lojistik yapısının değişeceği yepyeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu yeni dönemde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, kendileri ile tam bir iş birliği halinde olacağız.

Azerbaycan ile Tercihli Ticaret Anlaşması 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Anlaşmanın kapsamının geliştirilmesi için çalışmaya başladık.

Azerbaycan ile hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın da belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak."

Ayrıntılar birazdan...



