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  4. Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2020 09:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Kovid-19 tedbirleri kapsamında SUT'la karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık.Yoğun bakım şartlarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listemize aldık." açıklamasını yaptı. Ayrıca Bakan Selçuk, immün plazma tedavisi bedelinin de karşılanacağını belirtti.

Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! Koronavirüs ilacı geri ödeme listesine alındı

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
geri ödeme listesi, koronavirüs, İlaç,

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