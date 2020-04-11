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  4. Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2020 10:46 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlarda artışa gittik. Şartlı doğum yardımını 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık" açıklaması yaptı.

Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu! Sosyal yardımlarda ödeme miktarı arttı

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
bakan selçuk, sosyal yardım,

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