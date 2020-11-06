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Son Dakika: Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 10:29 | Son Güncelleme

Binlerce asgari ücretli çalışan 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak araştırıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret zammı tartışmalarına gündem olacak açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 'Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum.' açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması!

Asgari ücretli çalışanların gözü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine çevrildi. 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak merak eden vatandaşlar, görüşmelerden çıkacak sonuçları heyecanla bekliyor. Asgari ücret zammı belli oldu mu merak eden vatandaşların beklentisi üzerine Bakan Selçuk kısa bir açıklama yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika asgari ücret zammı açıklaması yaparak asgari ücretli çalışanların gündemi oldu.
Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak.

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'TARAFLARIN UZLAŞISI İLE TESPİT EDİLMESİNİ DİLİYORUM'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Her yıl bir sonraki yılın asgari ücretinin belirlenmesi için yıl sonuna doğarı toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bir sonraki yıl asgari ücrete gelecek zammı belirliyor. Bu yıl 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak belirlenmişti.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
5000 yapılsa nenolur ekmeknolur 5 TL
En fazla 2500 çok beklemeyin bu bile fazla
sayın Selçuk; geçen yıl sözünüz vardı sendika lar ne kadar istiyor sa o kadar olacak diye
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