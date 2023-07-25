SON DAKİKA | Bakan Şimşek, 'Sınırlı kaynağımızı yatırıma kanalize edeceğiz' dedi: Merkez Bankası'nın kredi ve kredi kartı faiz kararını değerlendirdi: Tedbirler bir bir hayata geçiriliyor

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan kararlar için, son Para Politikası Kurulu toplantı metninde dile getirilen makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının alındığı hatırlatıldı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, yürütülmekte olan sadeleşme süreci kapsamında aşağıdaki adımlar atıldı:

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutulmuştur. Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için, faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirilerek, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırının tek kademe olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verilmiştir. Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltilmiştir. İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler Merkez Bankasının kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutulacaktır.

FİNANSMANA ERİŞİM SÖZÜ VERİLMİŞTİ, İLK HAMLE GELDİ

Geçtiğimiz günlerde iş dünyası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelmiş ve finansmana erişim konusunda hızlı adımlar atılacağı belirtilmişti. Bu konuda da ilk adım atıldı. Açıklanan kararlar doğrultusunda ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla reeskont kredilerinde de düzenlemeye gidildi. İşte madde madde o kararlar...

Reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL’ye yükseltilmiştir. Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artış performansının dikkate alınmasına karar verilmiştir. Sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerine erişim şartları kolaylaştırılmıştır.

a. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılmıştır.

b. Reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutulmuştur."

ALINAN KARARIN SEBEBİNİ BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLADI

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



