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SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı!

23.11.2023 18:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili kararlı mesajlar verdi. Bakan Şimşek enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını zira bunun yüksek büyümenin ön koşulu olduğunu aktardı.

SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı!

Son dakika haberi: Bakan Şimşek sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Enflasyonu düşürmekte kararlıyız zira fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür." dedi.

TCMB REZERVLERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan verilere göre TCMB brüt rezervleri Eylül 2014’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 134,5 milyar dolara ulaşmıştır. Mayıs ayında 700’ün üzerinde olan Türkiye’nin risk primi bugün 330’lar seviyesine geriledi." dedi.

"YATIRIM, ÜRETİM VE İHRACATI DESTEKLEYECEĞİZ"

Bakan Şimşek TCMB'nin nitelikli yatırımları desteklemek için büyük bir limit tahsis ettiğini belirterek, "Dezenflasyon sürecinde yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte de kararlıyız. Bu çerçevede, Eximbank’ın sermayesi güçlendirilirken, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek için günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar TL’ye yükselttik. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için reeskont kredi faizlerine üst sınır getirerek, iskonto oranını azami yüzde 25,9’da sabit tuttuk. TCMB yeni YTAK programı ile nitelikli yatırımları desteklemek için yıllık 100 milyar TL olmak üzere 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis etmiştir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
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