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  4. SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması! "Oldukça anlamlı"

SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması! "Oldukça anlamlı"

10.08.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek, TCMB verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervlerin 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldiğini belirtti.

SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması! "Oldukça anlamlı"

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken 'rezerv' açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi.

Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20.1 milyar ABD doları yükselişle 15.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz."

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Mehmet Şimşek TCMB

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