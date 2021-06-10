FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Son Dakika: Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

10.06.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulunduğunu açıkladı.

Son Dakika: Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 1000 TL'lik bedel 75 TL'ye düştüAraç sahibi herkesi ilgilendiriyor! 1000 TL'lik bedel 75 TL'ye düştü
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
kanada’ya mı peşkeş çekeceksiniz yoksa ameriga’ya mı?
kaça böleceksiniz??

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Siirt'te hain saldırı! Acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Zeki Triko kepenk kapattı!

Zeki Triko kepenk kapattı!

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

Araç sahipleri dikkat! Yeniden düzenleniyor

Meksika ve İran'dan da talep geldi!

Meksika ve İran'dan da talep geldi!

Nisan ayına ait işsizlik rakamları açıklandı

Nisan ayına ait işsizlik rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

Benzin ve motorine yeni düzenleme!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Sadece emoji kullandı! Yüzde 366 yükseldi

Yargıtay personel ve işçi alacak

Yargıtay personel ve işçi alacak

Fiyatını duyan inanamadı! Zor geçiniyordu, emekli maaşını 5'e katladı

Fiyatını duyan inanamadı! Zor geçiniyordu, emekli maaşını 5'e katladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.