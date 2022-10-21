Son dakika: Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Eğitim yardımı ödemeleri bugün yapılacak

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bilgin, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp/vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz.



Bu kapsamda; ilköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) October 21, 2022



