FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Eğitim yardımı ödemeleri bugün yapılacak

Son dakika: Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Eğitim yardımı ödemeleri bugün yapılacak

21.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den eğitim yardımlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

Son dakika: Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Eğitim yardımı ödemeleri bugün yapılacak

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Bilgin, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kurum: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağızBakan Kurum: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız
Bakanlık harekete geçti! Cep telefonlarına yeni düzenlemeBakanlık harekete geçti! Cep telefonlarına yeni düzenleme
Merkez Bankası faiz kararı belli olduMerkez Bankası faiz kararı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Vedat Bilgin eğitim ödeme

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Asgari ücret için sınır olarak o rakamı gösterdi! Gerçekleşirse...

Asgari ücret için sınır olarak o rakamı gösterdi! Gerçekleşirse...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Tereyağındaki ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz vitamin!

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.