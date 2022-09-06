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Son dakika: Bakan Yanık duyurdu! 1150 liraya kadar karşılıksız verilecek... Başvurular başladı

06.09.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz ve elektrik tarifesine büyük zam geldi. BOTAŞ'ın doğal gazın satış fiyatına yüzde 20,4 ve elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu. Zam sonrası vatandaşlar,' Doğal gaz fatura desteğinden nasıl yararlanılıyor?' sorularını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili Bakan Yanık'tan son dakika açıklaması geldi. Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Bakan Yanık duyurdu! 1150 liraya kadar karşılıksız verilecek... Başvurular başladı

Elektrik ve doğal gaz tarifesine gelen zam sonrası dar gelirli vatandaşlar için devlet desteklerini araştırmaya başladı. Devlet destekeleriyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan son dakija açıklaması geldi. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Yanık, kiracıların da artık destekten faydalanabileceğini açıkladı.

ÖDEMELER PTT’DEN YAPILIYOR

Zamlardan en çok etkilenecek dar gelir grubu içinse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Doğal gaz Tüketim Desteği kapsamında bir takım yardımlar yapıyor. Bakanlık yaptığı detaylı açıklamada e-Devlet kapısı aracılığıyla konut olarak kullanılan evlerde doğal gaz abonesi olan vatandaşlara başvuru fırsatı sağladı. Kış desteği kapsamında ödenecek yardımlarda mevsim koşulları ölçüt olarak belirlendi. 2022 yılı için en düşük 450 TL ve en yüksek 1.150 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

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DOĞAL GAZ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş sağlayan vatandaşlar sonrasında sosyal yardım başvurusu cümlesini aratarak söz konusu sayfaya yönlenebilir. Bu kısımda bulunan başvuru ekranı aracılığıyla yeni başvuru sekmesine giriş yapılır ve açılan penceredeki KVKK onaylanır. Girmiş olduğunuz bilgiler tastik ediltikten sonra doğalgaz destek miktarının hesaplanabilmesi adına şahsa ait özel bilgiler doldurulur. Tüm bu bilgiler eksiksiz girildiği takdirde başvuru talebi onaylanır ve işlem sonlandırılır.

DOĞAL GAZ DESTEKĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

-Türk vatandaşı olması,
-E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

  • Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
  • İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
  • Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,
  • Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi,

KİRACILAR DA DESTEKTEN YARARLANABİLECEK

Doğal Gaz Tüketim Destek Programı’ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

“İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemine ilişkin başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.”

Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.

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KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Derya Yanık Doğal gaz faturası
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