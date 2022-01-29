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Son dakika: Bakan Yanık duyurdu: Sosyal yardım destekleri artıyor

29.01.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1084 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 865 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 1.298 TL’ye, evde bakım yardımının 2 bin 354 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 1649 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Son dakika: Bakan Yanık duyurdu: Sosyal yardım destekleri artıyor

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada engelli ve yaşlı aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL’den 1084 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL’den 865 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL’den 1298 TL’ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL’den 865, TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının 1819 TL’den 2 bin 382 TL’ye çıktığını açıkladı.

EVDE BAKIM YARDIMI ARTTI

Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL’den 2.354 TL’ye çıkarıldığını kaydetti.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Bu kapsamda Bakan Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 1.59 TL’den 1.649 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1964 TL’den 2 bin 572 TL’ye çıkarıldı" dedi.

HERKES SOSYAL HAYATA ENTEGRE OLACAK

Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi:

“Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1084 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 865 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 1298 TL’ye, evde bakım yardımı 2 bin 354 TL’ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de 1649 TL’ye yükseldi.”

Ekonomik olarak desteklenen, çalışabilecek durumdaki birey ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle buluşturduklarını ifade eden Bakan Yanık, “Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz.” dedi.

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