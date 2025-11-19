FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika| Bakan Yerlikaya duyurdu! Polislere müjde: İkinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin şark görevinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Dönemi'nde, personelimize zorunlu 2'nci Şark Tebligatı yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika| Bakan Yerlikaya duyurdu! Polislere müjde: İkinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı
Cansu Akalp

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polislerin şark görevinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

"2. ŞARK TEBLİGATI YAPILMAYACAK"

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "2026 yılında yapılacak olan Genel Atama Dönemi'nde, personelimize zorunlu 2'nci Şark Tebligatı yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

İşte Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Emniyet Teşkilatımızın Kıymetli Mensupları, Değerli Mesai Arkadaşlarım, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, siz kıymetli "Personel Şube Müdürlerimizle" bir aradayız. Değerli Arkadaşlar, Türk Polis Teşkilatımız; adanmış yüreklerden oluşan bir şehitler ocağıdır. Bu teşkilat; milletimizin huzuru için kendi huzurundan vazgeçen, milletimizin canı için kendi canını ortaya koyan kahramanların teşkilatıdır. Bir teşkilatı, bir kurumu ayakta tutan en önemli unsur, şüphesiz ki insan kaynağıdır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 121 ülkeye tohum ihraç ediyor!Türkiye 121 ülkeye tohum ihraç ediyor!
Fransa'dan memlekete dönüp o işe başladı! Avrupa'daki maaşından daha çok kazanıyorFransa'dan memlekete dönüp o işe başladı! Avrupa'daki maaşından daha çok kazanıyor

Anahtar Kelimeler:
polis Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
askerin ne suçu var 4 şark yapıyor . o zaman jandarma demez mi ben niye gidiyorum 4 kez diye
Jandarma nın suçu ne 4 beş kere doğu görevi hemde aileden evlattan uzak dış karakol üs bölgeleri
2026 da yapilmayacak. ya 2027 de. Ben konusmadan 2027 de 2. şarkın devam edecegini anladim. sayin bakanin konusmasindan. 2027 de de 2 kati personele tebligat gönderilir degisen bisey olmaz.😅
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.