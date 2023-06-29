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  4. SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Üreticilerin satılmayan kurbanlıklarını Et ve Süt Kurumu satın alacak! Alım fiyatları belli oldu

SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Üreticilerin satılmayan kurbanlıklarını Et ve Süt Kurumu satın alacak! Alım fiyatları belli oldu

29.06.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlıklarla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Öte yandan Bakan Yumaklı, kurbanlık hayvan alım fiyatlarını da Twitter hesabından paylaştı.

SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Üreticilerin satılmayan kurbanlıklarını Et ve Süt Kurumu satın alacak! Alım fiyatları belli oldu

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurarak, “Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak” dedi. (İHA)

Bakan Yumaklı Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı nedeniyle yetiştiricilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacak. Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanırken fiyatlarla ilgili görseli de paylaştı.

ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurbanlık

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