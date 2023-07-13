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  4. SON DAKİKA | Bakanlık açıkladı! Tüketicileri aldatan reklam ve ticari uygulamalara 6 milyon 70 bin 113 TL para cezası

SON DAKİKA | Bakanlık açıkladı! Tüketicileri aldatan reklam ve ticari uygulamalara 6 milyon 70 bin 113 TL para cezası

13.07.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, bu ayki Reklam Kurulu toplantısında; tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklam ve ticari uygulamalar hakkında 6 milyon 70 bin 113 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar hakkında ilk 7 ayda 43 milyon 733 bin 953 TL ceza kesildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bakanlık açıkladı! Tüketicileri aldatan reklam ve ticari uygulamalara 6 milyon 70 bin 113 TL para cezası

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun 11 Temmuz’da yapılan 335 sayılı toplantısında yakın markajına aldığı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uygulandığı belirtildi. Açıklamada ilk 7 ayda 43 milyon 733 bin 953 TL ceza kesildiği açıkladı.

80 DOSYA MEVZUATA AYKIRI

Reklam Kurulunun bu ayki toplantıda görüşülen 94 adet dosyadan 80’i mevzuata aykırı bulunarak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile toplam 6 milyon 70 bin 113 TL idari para cezası uygulanırken 6 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

7 AYDA BİN 109 DOSYA HAKKINDA DURDURMA CEZASI

Öte yandan, yılın ilk 7 ayında Reklam Kurulu tarafından toplam bin 253 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunularak olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 43 milyon 733 bin 953 TL idari para cezası uygulandı. 34 adet dosya içinde erişimin engellenmesine karar verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı reklam

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