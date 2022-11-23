SON DAKİKA | Bakanlık duyurdu! Düzce'deki mükellefler için yeni karar "1 ay ertelenmiştir"

Son dakika haberi: Çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedilen ve Türkiye'de büyük paniğe yol açan Düzce depreminin ardından yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Son olarak Düzce depremine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından Düzce'de faaliyet gösteren mükellefleri yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

"VERGİLERİN ÖDEME SÜRELERİ 1 AY ERTELENMİŞTİR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Düzce’nin Gölyaka ilçesinde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Bakanlığımız, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi. (DHA)





