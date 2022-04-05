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Son dakika | Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? 1500 TL'ye mi çıkacak? Geri sayım başladı...

05.04.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı netleşiyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bayram ikramiyeler Nisan ayının son haftasında hesaplara yatması beklenirken, rakam da belli oluyor. Yıl sonu enflasyonu baz alınarak yapılan hesaplara göre; bayram ikramiyesinin bu yıl, 1.500 TL'ye çıkması bekleniyor.

Son dakika | Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? 1500 TL'ye mi çıkacak? Geri sayım başladı...

Son dakika: Bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Nisan ayının son haftasında yatacak olan ikramiye için milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanlar merakla bekliyor. Yaklaşık 13.5 milyon kişinin alacağı bayram ikramiyesinin bu yıl da enflasyona yakın bir oranda artması bekleniyor.

SON DAKİKA | BAYRAM İKRAMİYESİ 1500 TL OLUR MU?

Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1.100 lira olan tutar yaklaşık 1.500 TL'ye çıkabilecek.

1

YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Sabah Gazetesinde yer alan hbaere göre; Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018'den bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ödemeleri için çalışmaya başladı. Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor. En düşük emekli aylığı da 1.500 liradan 2.500 TL'ye çıkarılacak. Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hâkim. Ancak nihai kararın Kabine Toplantısı'nda verilmesi bekleniyor. Bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

2

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor. Vefat eden sigortalıdan aylık alan hak sahiplerine hisseleri oranında ödeme yapılıyor.

3

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE ÖDEME

İş kazası, meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi veriliyor. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise bayram ikramiyesinin yarısı ödeniyor. Bayram ikramiyelerinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor. Birden fazla dosyadan geliri olanlara en fazla aylık imkânı veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren SSK, Bağ-Kur kapsamında çalışanlar ve memurlar da ikramiye alabilecek.

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Ramazan Bayramı son dakika haberi
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