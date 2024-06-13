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SON DAKİKA: Bayram öncesi akaryakıt fiyatları değişti, MOTORİNE ZAM geldi (13 Haziran Perşembe güncel motorin benzin fiyatları)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 07:16
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Son dakika haberi: Petrol 3 ayın zirvesine yükselirken araç sahiplerini üzecek haber geldi. Sürücüler, "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?" sorusuna yanıt ararken akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Motorine bu geceden itibaren zam geldi. (13 Haziran Çarşamba güncel benzin-motorin fiyatları)

SON DAKİKA: Bayram öncesi akaryakıt fiyatları değişti, MOTORİNE ZAM geldi (13 Haziran Perşembe güncel motorin benzin fiyatları)

Son dakika haberi... Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Petrol son üç ayın zirvesini gördü. Petrol ve döviz fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta petrol ve dolardaki düşüşün ardından benzin ve motorine indirim gelmişti. Brent petrol fiyatları mart ayından bu yana en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Sektör temsilcilerinden bu kez motorin için zam haberi geldi. Motorine gelen zam tabelalara yansıdı.

1

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam geldi.

2

**GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

**

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 40,21
Motorin: 40,60

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İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 40,11 TL
Motorin: 40,51 TL

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ANKARA

Benzin: 41,20 TL
Motorin: 41,59 TL

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İZMİR

Benzin: 41,47 TL
Motorin: 41,94 TL


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