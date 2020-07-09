Son dakika: BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL ceza!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelenmesi sonucu, yedi bankaya toplam 204.7 milyon lira idari para cezası verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, şikayete konu bankalar hakkında kurum tarafından yapılan incelemeler sonucu, mevzuat ve kurum tarafından bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem yapıldığı gerekçesiyle, yedi bankaya toplam 204.7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

BDDK daha önce de Covid-19 salgını sürecinde bireysel ve ticari müşterilerin şikayetleri kapsamında 18 bankaya toplam 102.1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdiğini duyurmuştu. (Reuters)

