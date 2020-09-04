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Son dakika: BDDK'dan tüketici kredilerinde vade kararı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2020 18:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.

Son dakika: BDDK'dan tüketici kredilerinde vade kararı!

BDDK, 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar verildiğini bildirdi.

BDDK FİNANSAL İSTİKRARI DESTEKLEYİCİ ROLÜNÜ ETKİN BİÇİMDE KULLANIYOR

Öte yandan BDDK'nın, ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirten analistler, BDDK'nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ekonomi uçuyor diye basbas bağıran şahıs ve yandaşları bu neyin habercisi tahmin edin bakalım! ama siz çokomel sevenin peşinden ayrılmayın sonra çokomel yiyemezsiniz bir daha
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