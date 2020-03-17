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  4. Son dakika! BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

Son dakika! BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2020 19:52 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

Son dakika! BDDK: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı

Alınan kararlara göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.

Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs, kredi,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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