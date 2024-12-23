SON DAKİKA: Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı sokağın tek gündemi asgari ücret! %38'i kırmızı kalemle yazdı, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Ülkemizin birçok farklı bölgesinde yaşayan kişiler asgari ücretle ilgili planlamalarını şimdiden yapmaya başladı. Sadece asgari ücretle çalışanlar değil özel sektör de hükümetin açıklayacağı zam oranını merak ediyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşveren %30 üzerine ikna edilecek gibi duruyor...

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacak. Asgari ücretin yarınki toplantıda belli olma ihtimali var. Bir diğer ihtimal de asgari ücretin Çarşamba günü açıklanması! Türk-İş beklediği asgari ücreti 29 bin TL olarak açıklamıştı. İşverenlerin bu konudaki düşüncesi kısa süre içerisinde belli olacak.

BAKAN IŞIKHAN KABİNE'DE SUNUM YAPACAK

Asgari ücretin belirlenmesi konusunda son düzlüğe girildi! Bu hafta asgari ücretin durumu netleşecek. Beştepe'de Bakanlar Kurulu toplanacak. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücret zammıyla ilgili sunum yapacak.

İşveren her ne kadar rakam belirtmese de işverenin beklentisinin %25 ile %30 arasında olduğunu biliyoruz. Burada farklı hesaplamalar ve tahminler var.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE ZAM SENARYOLARI

İşverenin beklentisine paralel olarak eğer asgari ücrete %25 seviyesinde zam gelirse yeni asgari ücret 21 bin 250 TL olacak. Eğer asgari ücrete %30 zam gelirse mevcut asgari ücret 22 bin 100 TL olacak.

Eğer asgari ücrete %38 seviyesinde bir zam yapılırsa mevcut asgari ücret 23 bin 500 TL seviyesine çıkacak. %40 oranında zam gelirse 23 bin 800 TL, %50 zam gelirse asgari ücretin 25 bin 500 TL olacak.

%38'İ KIRMIZI KALEMLE YAZDI!

ATV'nin canlı yayınına katılan SGK uzmanı İsmet Çetinkaya, asgari ücret zammı tahminini açıkladı. İsmet Çetinkaya; 'Benim şahsi tahminim asgari ücrete %38 oranında zam gelecek. Bununla birlikte mevcut asgari ücretin 23 bin 500 TL olacağını düşünüyorum' dedi.