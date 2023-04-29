SON DAKİKA | Benzin fiyatı için indirim getiren hamle! Petrolde bir ayın dibi görüldü: Akaryakıt tabelası bugün değişti… (29 Nisan Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberleri… Akaryakıt fiyatları için Ramazan Bayramı’nın ilk günü indirim yapılmıştı. Ancak Brent petrol fiyatlarının bir ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle flaş bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatı için yapılan indirim bugün itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki 29 Nisan 2023 Cumartesi benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin litre fiyatı ile motorin fiyatları…

SON DAKİKA: BENZİNDE İNDİRİM VAR

Petroldeki zayıflamanın etkisiyle yurt içinde benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruşluk indirim akaryakıt pompa fiyatları tabelasına yansıdı.

Geçtiğimiz gün 47 kuruş zamlanan motorin fiyatları içinse şimdilik bir değişim beklenmiyor.

PETROL BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ABD’de ekonomik faaliyetlerde azalma olurken ilk çeyrek büyüme, yüzde 2 beklentisine karşın yüzde 1,1’de kaldı. Çin’de de yine ekonomik aktivitede yavaşlama var ve ekonomilerdeki resesyon olasılığı fiyatlardaki baskıyı artırdı. Yaşanan bu gelişmelerle brent petrol bu hafta 77,60 dolara ham petrol de 74 dolara gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Fiyatlardaki gerilemede resesyon endişeleri de etkili oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 NİSAN 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 20.35 TL

Motorin: 19.65 TL

LPG (Otogaz): 10.63 TL

ANKARA

Benzin: 20.71 TL

Motorin: 20.05 TL

LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR

Benzin: 20.69 TL

Motorin: 20.13 TL

LPG (Otogaz): 10.39 TL



