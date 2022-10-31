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SON DAKİKA | BENZİN fiyatına ‘İtalya’ zammı: Petroldeki düşüş sonrası şaşırtan hamle! Bu gece yarısına kadar depoları doldurun… (31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları)

31.10.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Benzin fiyatı ile motorin fiyatları haftanın ilk gününde araştırılmaya devam ediyor. Brent petrol düşerken ve dolar/TL kurunu sakin seyrini sürdürürken, “Bugün motorine benzine indirim veya zam var mı” diye merak eden araç sahipleri için flaş bir gelişme yaşandı ve akaryakıt fiyatlarına zam geleceği öğrenildi. Akaryakıta ne kadar zam gelecek? 31 Ekim 2022 bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA | BENZİN fiyatına ‘İtalya’ zammı: Petroldeki düşüş sonrası şaşırtan hamle! Bu gece yarısına kadar depoları doldurun… (31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatları ile mazot ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri ile vatandaşların gündeminde kalmaya devam ediyor. Brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketliliğe göre şekil alan akaryakıt fiyatları, ay boyunca motorin fiyatlarına büyük ölçüde zam olarak yansımıştı. Ancak petroldeki düşüşe rağmen benzin litre fiyatı için bu gece yarısı yeni bir zam yapılacağı öğrenildi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri, “Bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?”, “Benzine ne kadar zam gelecek?” sorularını araştırmaya başladı. İşte, 31 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı…

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SON DAKİKA: BENZİNE BU GECE ZAM GELİYOR

Benzin ile motorin dahil akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları Cuma günü yüzde 2’ye yakın sert bir düşüş yaşadı. Perşembe gününü 95,04 dolardan kapatan Brent petrolün varili, haftayı 93,77 dolar seviyesinden tamamladı. Akaryakıt fiyatlarındaki dolar/TL kuru ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda enflasyonu beklentiler dahilinde revize etmesi TL üzerinde nötr etki yarattı. Ancak petroldeki düşüş ve dolar/TL’deki sakin harekete rağmen Cuma günü İtalya/Genova fiyatlarındaki kapanışlar nedeniyle benzin litre fiyatı için bu gece 71 kuruşluk yeni bir zam yapılacağı öğrenildi.

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ZAM SONRASI BENZİN FİYATI NE OLACAK?

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,66'dan 21,37'ye, Ankara ve İzmir'de 20,80'den 21.51'ye yükselecek.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,65 TL
Motorin: 26,37 TL

ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN LİTRE FİYATLARI

Benzin: 20,80 TL
Motorin: 26,50 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzin: 20,80 TL
Motorin: 26,52 TL

AKARYAKIT


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