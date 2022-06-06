SON DAKİKA | 3600 ek göstergede detaylar bugün belli oluyor! 3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsayacak? Erdoğan sürpriz formülü ilk kez açıkladı

Son dakika: Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergede sona gelindi. 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. 3600 meselesini çözdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısı sonrasında 3600 ek göstergenin detaylarını açıklayacak. 3600 ek göstergenin kimleri kapsadığı konusunda Erdoğan, "Burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. İşte son dakika 3600 ek gösterge haberinin detayları...

KABİNE TOPLANIYOR

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 14.00'te Beştepe'de başlayacak toplantıda başta 3600 ek gösterge, fahiş kira artışları ve Suriye'ye yeni operasyonun da yer aldığı konular görüşülecek.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 3600 ek göstergeyle ilgili detayları bugünkü kabine toplantısı sonrasında açıklayacağını belirtti. Erdoğan, "Yarınki (bugünkü) Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

FAHİŞ KİRA ARTIŞI

Toplantıda bir önemli madde ise fahiş kira artışları olacak. Kiracı ve mal sahibini üzmeyecek bir çalışma yürütülürken "sabit oran" formülü üzerinde duruluyor.

SURİYE'YE YENİ OPERASYON

Son kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyon mesajında bulunmuştu. Bugünkü toplantıda Tel Rıfat ve Münbiç'in terörden arındırılmasıyla ilgili olarak başlatılacak operasyonun detayları ele alınacak.

