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Son dakika | Benzin, motorini de solladı! Akaryakıta çifte zam (21 Mart Perşembe güncel mazot-benzin fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.03.2024 08:42
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Son dakika haberi… Motorin ve benzin fiyatı bugün itibarıyla değişti. Akaryakıta yeni zam geldi. Benzin grubunda 1,34 lira, mazot grubunda ise 1,11 liralık artış gerçekleşti. İşte 21 Mart 2024 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ve zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir benzin-motorin fiyatları…

Son dakika | Benzin, motorini de solladı! Akaryakıta çifte zam (21 Mart Perşembe güncel mazot-benzin fiyatı)

Son dakika: Akaryakıt fiyatları petrol fiyatları ve dolar kuruna göre değişmeye devam ediyor. Bu kapsamda araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber geldi. Hem benzin hem de mazot fiyatı bugünden itibaren yeni tarifeden satılacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile il il benzin-motorin fiyatları listesi…

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AKARYAKITA ÇİFTE ZAM

Bu gece gerçekleşen zamla birlikte fiyatlar benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş arttı. Zam sonrası benzin ve motorinin litre fiyatı 43-44 lira seviyelerine yükseldi. Benzin ve motorine geçtiğimiz hafta cuma günü de 1 liranın üzerinde zam gelmişti.

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21 MART 2024 PERŞEMBE GÜNCEL AKARKAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 43,42 TL
Motorin litre fiyatı: 42,96 TL
LPG litre fiyatı: 21,92 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 44,18 TL
Motorin litre fiyatı: 43,78 TL
LPG litre fiyatı: 21,89 TL

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 44,38 TL
Motorin litre fiyatı: 43,97 TL
LPG litre fiyatı: 21,51 TL

BENZİN

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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