SON DAKİKA | Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi! Tam 77 kuruş... Akaryakıt fiyatları bugün de değişti

Benzin ve motorin fiyatları son dakika gelişmeleri 17 Kasım 2022 Perşembe günü araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları için araştırma yapan sürücüler, bugün motorine benzine indirim geldi mi, zam var mı gibi sorulara yanıt ararken sevindiren bir haber geldi. Benzin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren indirim yapıldı. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta başlayan düşüş ile Salı günü motorine 1,54 TL indirim yapılmıştı. Kasım ayının başında yapılan 1,31 liralık zamla litresi 22,68 TL’ye çıkan benzine bu geceden geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi. İndirim sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 21,92 TL’ye geriledi. Motorin grubunda ise bir değişiklik yapılmadı.
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Bu hafta yüzde 3 üzerinde düşüş yaşayan Brent petrol 92 dolara geriledi. Ham petrol ise 84,80 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte Çin’deki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması etkili olmaya devam ediyor. Zayıflayan dolar ve Çin’de karantina önlemlerinin gevşetilmesine karşın üretimdeki azalma baskıyı artırıyor.
Perşembe günü açıklanan ve beklenti altında kalan ABD enflasyonunun ardından dolar endeksi bu yılın en sert düşüşünü yaşadı. Gelişen ülke paralarının canlılık gösterdiği bu hafta TL’den tepki gelmedi. Dolar kuru 18,61 seviyelerinde hareket etmeye devam ediyor.