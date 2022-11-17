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Motorin ve benzin indirimi sonrası ortaya çıktı: Petrolde endişeler arttı! Fiyatlar için eşik olacak rakamı açıkladılar…

17.11.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları benzin ve motorin başta olmak üzere petrol fiyatlarındaki gelişmelerle hareket ediyor. ABD ve Çin’den gelen haberler ile yön bulan petrolde düşüş bugün de devam ederken, OPEC’in 2 milyon varillik kesinti kararının piyasalara yansımalarının görüldüğü ifade edildi. Bu kapsamda brent petrol için 90 doların, OPEC'in ham petrol fiyatları için eşiği olduğu belirtildi.

Motorin ve benzin indirimi sonrası ortaya çıktı: Petrolde endişeler arttı! Fiyatlar için eşik olacak rakamı açıkladılar…

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim haberleri peş peşe duyurulurken petrol fiyatlarında düşüş devam ediyor. OPEC yüksek enflasyon ve artan faizlerden kaynaklanan olumsuzlukları gerekçe göstererek 2022 ve 2023 yılları için talep tahminini düşürdükten sonra petrol fiyatları haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Geçen haftayı 95 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı düşüşünü üst üste ikinci güne taşıyarak 92 dolara geriledi. ABD stoklarının beklenenden çok daha fazla düşmesine rağmen, Çin'de artan COVID-19 vakalarının yavaşlayan ham petrol talebiyle ilgili yeni şüphelere yol açması fiyatlarda gerilemeye neden oldu.

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi! Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

ÇİN’DE 7 AYIN EN YÜKSEK VAKA ARTIŞI

Çin bu hafta günlük 23 binin üzerinde yeni vaka bildirerek yaklaşık yedi ayın en yüksek artışını kaydetti. Sayı nüfusa göre az olmasına karşın ülkenin katı COVID-19 politikası kapsamında yeni kısıtlamalara ilişkin endişeleri oldukça arttırdı.

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POLONYA’YA DÜŞEN FÜZE

NATO üyelerinin Polonya'da iki kişinin ölümüne neden olan Rus yapımı bir füzenin muhtemelen Ukrayna tarafından ateşlendiğini açıklamasının ardından Rusya-Ukrayna çatışmasının tırmanacağına dair endişelerin azalması da ham petrole olan iştahı azalttı. Polonya’da yaşanan durum sonrası yılın başlarında olduğu gibi küresel petrol arzı için bir kez daha kesintiye uğratacağı yönünde bazı beklentiler ortaya çıktı.

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ABD’NİN PETROL REZEVLERİ

Hükümet, stratejik petrol rezervinden yaklaşık 4,1 milyon varil petrol kullanmasına rağmen yatırımcılar, geçen hafta ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir azalma olduğunu gösteren verileri, büyük ölçüde görmezden geldi. Ancak benzin ve petrol ürünleri stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş yaşanması, talebin önemli bir itici gücü olan petrole yönelik tüketici iştahının yavaşladığına dair bazı endişeleri artırdı.

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PETROL FİYATLARI İÇİN EŞİK RAKAM

Ancak ham petrol arzında daralma sürüyor gibi görünüyor. Veriler, OPEC'in ham petrol ihracatının bu ay ciddi şekilde düştüğünü gösterdi. Ekonomistler yaptıkları değerlendirmede bu durumun, kartel üyelerinin Ekim ayında açıklanan günlük 2 milyon varillik arz kesintisinden kendilerine düşen payı uyguladıklarını gösterdiğini ifade etti.

Kartel ayrıca kısa bir süre önce yatırımcılara, fiyatlardaki herhangi bir düşüşü dengelemeye hazır olduğu konusunda güvence verdi. Şu ana kadar Brent için 90 doların, OPEC'in ham petrol fiyatları için eşiği olduğu görülüyor.


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Petrol

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