FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Benzin ve motorine büyük indirim! Araç sahipleri bu geceyi bekliyordu... Aylar sonra ilk kez oldu

Son dakika: Benzin ve motorine büyük indirim! Araç sahipleri bu geceyi bekliyordu... Aylar sonra ilk kez oldu

08.12.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Otomobil sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Petrol fiyatlarında 7 Ocak'tan bu yana en düşük seviyelerin görülmesinin ardından akaryakıtta büyük indirim yapıldı. Gelen indirim haberinin ardından benzinin litre fiyatında aylar sonra bir ilk yaşandı. Peki güncel benzin ve mazot fiyatları kaç lira? İşte 8 Aralık 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir son dakika akaryakıt fiyatları haberinin detayları...

Son dakika: Benzin ve motorine büyük indirim! Araç sahipleri bu geceyi bekliyordu... Aylar sonra ilk kez oldu

Son dakika: Güncel benzin ve motorin fiyatı indirim haberleri sonrası yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluşmuştu. Gece yarısı hem motorin hem de benzine büyük indirim geldi. Peki 8 Aralık Perşembe güncel mazot, benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, kaç TL indirim gelecek? İşte son dakika haberinin detayları...

ww

SON DAKİKA: HEM MOTORİN HEM DE BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELDİ

Son iki haftada 7 kez değişen akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geldi. Petrol fiyatlarının 7 Ocak'tan bu yana ilk kez kritik seviye olan 80 doların altını görmesi sonrası benzine 2,05 lira, motorine ise 1,87 lira indirim yapıldı.

BENZİN'DE AYLAR SONRA BİR İLK

Benzin fiyatı en son Nisan 2022'de 20 liranın altını görmüş, sonrasında eylül ayına kadar 20 lira bandından aşağıya inmemişti. Eylül ayında 18 lirayı gören benzin, gelen zamların ardından tekrar 20 liranın üzerine çıktı ve aralık ayına kadar fiyat istikrarsızlığını sürdürdü. Gelen son indirim haberiyle birlikte benzinde yeniden 18 lira seviyesi görülmüş oldu.

İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 21,10 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,33 TL’ye geriledi

Benzinin litre fiyatı da İstanbul için 18,14 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,33 TL oldu.

ee

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

İstanbul

Benzin fiyatı: 18,14 TL
Motorin fiyatı: 21,10 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,26 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,33 TL
Motorin fiyatı: 21,33 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi
Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'
Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatları açıklaması! 'Bu aydan itibaren...'Kavcıoğlu'ndan gıda fiyatları açıklaması! 'Bu aydan itibaren...'
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt son dakika akaryakıt fiyatları benzin fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Ştandart Kazım'ı şimdi görün! Gençlere taş çıkartıyor

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Araştırma yapılmıştı: Sonuçlar paylaşıldı: Ortak beklenti 7,845 TL…

Araştırma yapılmıştı: Sonuçlar paylaşıldı: Ortak beklenti 7,845 TL…

2023 market poşet fiyatı belli oldu

2023 market poşet fiyatı belli oldu

Beştepe'de EYT zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebati ve Bakan Bilgin'i kabul etti

Beştepe'de EYT zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebati ve Bakan Bilgin'i kabul etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.