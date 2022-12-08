Son dakika: Benzin ve motorine büyük indirim! Araç sahipleri bu geceyi bekliyordu... Aylar sonra ilk kez oldu

Son dakika: Güncel benzin ve motorin fiyatı indirim haberleri sonrası yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim beklentisi oluşmuştu. Gece yarısı hem motorin hem de benzine büyük indirim geldi. Peki 8 Aralık Perşembe güncel mazot, benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, kaç TL indirim gelecek? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: HEM MOTORİN HEM DE BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM GELDİ

Son iki haftada 7 kez değişen akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geldi. Petrol fiyatlarının 7 Ocak'tan bu yana ilk kez kritik seviye olan 80 doların altını görmesi sonrası benzine 2,05 lira, motorine ise 1,87 lira indirim yapıldı.

BENZİN'DE AYLAR SONRA BİR İLK

Benzin fiyatı en son Nisan 2022'de 20 liranın altını görmüş, sonrasında eylül ayına kadar 20 lira bandından aşağıya inmemişti. Eylül ayında 18 lirayı gören benzin, gelen zamların ardından tekrar 20 liranın üzerine çıktı ve aralık ayına kadar fiyat istikrarsızlığını sürdürdü. Gelen son indirim haberiyle birlikte benzinde yeniden 18 lira seviyesi görülmüş oldu.

İNDİRİM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 21,10 TL’ye, Ankara’da 21,26 TL’ye ve İzmir’de 21,33 TL’ye geriledi

Benzinin litre fiyatı da İstanbul için 18,14 TL, Ankara ve İzmir içinse 18,33 TL oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 ARALIK 2022 PERŞEMBE)

İstanbul

Benzin fiyatı: 18,14 TL

Motorin fiyatı: 21,10 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 18,33 TL

Motorin fiyatı: 21,33 TL

