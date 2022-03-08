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SON DAKİKA: Benzin ve motorine bir zam daha! Yeni motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

08.03.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EPGİS az önce açıkladı! Akaryakıt ürünlerine bir kez daha zam geldi. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.07 TL, motorine de 1.59 TL zam yapıldı. Yeni motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Dün akşam da benzin ve motorine zam yapılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Benzin ve motorin fiyatlarında peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. EPGİS tarafından açıklanan bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarına yeniden zam geldi. Buna göre benzine bu geceden itibaren geçerli olacak 1.07 TL, motorine de 1.59 TL zam yapıldı.

YENİ MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.

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Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzin ve motorine yeni zam mı geldi?Benzin ve motorine yeni zam mı geldi?
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