Son dakika: Benzin ve motorine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun (Güncel motorin benzin fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni zam haberi geldi. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen brent petrol ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girmişti. ABD ham petrolü 83 doların, Brent petrol ise 89 doların üzerini test etti. ABD ham petrolü Pazartesi günü yüzde 5'i aşan yükseliş kaydetti.Brent petroldeki yükseliş benzin ve motorin zamlarını yeniden tetikledi. Bu gece yarısından itibaren motorin ve benzine zam bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatları için son dakika haberinin detayları ve 4 Ekim Salı güncel motorin ile benzin fiyatı...
NTV'de yer alan habere göre, 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,06 TL
LPG: 10,62
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,20 TL
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,21 TL
LPG: 10,74 TL
Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor.
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