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Son dakika: Benzin ve motorine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun (Güncel motorin benzin fiyatları)

04.10.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatları yükseldi. Bu gelişme sonrası benzin ve mazot (motorin) fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oldu. 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam yapılacağı öğrenildi. İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları...

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni zam haberi geldi. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen brent petrol ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girmişti. ABD ham petrolü 83 doların, Brent petrol ise 89 doların üzerini test etti. ABD ham petrolü Pazartesi günü yüzde 5'i aşan yükseliş kaydetti.Brent petroldeki yükseliş benzin ve motorin zamlarını yeniden tetikledi. Bu gece yarısından itibaren motorin ve benzine zam bekleniyor. İşte akaryakıt fiyatları için son dakika haberinin detayları ve 4 Ekim Salı güncel motorin ile benzin fiyatı...

SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre, 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

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İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN (MAZOT) FİYATLARI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23,06 TL
LPG: 10,62

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,20 TL
LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23,21 TL
LPG: 10,74 TL

Not: Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor.

AKARYAKIT

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Anahtar Kelimeler:
benzin Petrol Akaryakıt
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