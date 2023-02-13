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SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam! İkinci kez iptal edilmesi bekleniyor... (13 Şubat Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

13.02.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahipleri benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin kaç TL? sorularına yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Güncel mazot ve benzin fiyatı için bu geceden itibaren zam yapılmasının öngörüldüğü bildirildi. Ancak sektör temsilcileri Kahramanmaraş’taki depremler nedeniyle yapılması planlanan zammın iptal edilebileceğini dile getirdi. İşte 13 Şubat Pazartesi İzmir, Ankara ve İstanbul güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA | Benzin ve motorine zam! İkinci kez iptal edilmesi bekleniyor... (13 Şubat Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve dolar kurundaki yükseliş sonrası akaryakıt fiyatları için flaş bir gelişme yaşandı. 8 Şubat Çarşamba günü hem benzin hem de motorin litre fiyatı için indirim yapılmış, bir gün sonra benzine 62 kuruş, motorine ise 1,02 TL fiyat artışı yapılacağı belirtilmişti. Ancak Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler nedeniyle bu zamlar iptal edilmişti.

BENZİN VE MOTORİNE ZAMMI İPTAL EDİLEBİLİR

Sektör temsilcilerinden edinilen son dakika bilgisine göre bu gece yarısı benzinde 1,09, motorinde 1,21 TL zam beklendiği ancak; zammın ülkemizin koşullarından dolayı uygulanmayacağı öngörülüyor.

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PETROL FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Petrol fiyatları geçen hafta yüzde 8’lik keskin bir yükseliş göstermiş, kazanımların büyük bir kısmı Cuma günü Rusya'nın arzı günlük 500 bin varil azaltacağını açıklamasının ardından gelmişti. Ancak petrol fiyatları, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde düşüş eğilimi gösteriyor. Cuma günü 86,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 85,28 dolardan, ham petrolün varili ise 78,64 dolardan alıcı buldu. Ülkede enflasyon baskısının artabileceğine yönelik işaretlerin güçlenmesi petrol talebine ilişkin endişeleri artırarak fiyatlarda düşüşe neden oldu.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 19,75 TL
Motorin: 19,97 TL

ANKARA
Benzin: 20,00 TL
Motorin: 20,23 TL

İZMİR
Benzin: 19,92 TL
Motorin: 20,29 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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