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SON DAKİKA : Benzin zammı ile akaryakıt fiyatları rekora koştu! 1 yılda yüzde 111’lik artış: Litresi 42 TL'yi aştı… (15 Şubat Perşembe güncel motorin-benzin fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
15.02.2024 07:51 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri ile araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Motorin ve benzin zammı ile akaryakıt pompa fiyatları tarihinin en yüksek seviyesine yükselmişti. Mazot litre fiyatı 44-46 TL aralığında satılırken, bir zam da bu kez benzin grubundan geldi. Benzin fiyatları 42 liranın üzerine fırladı ve yeni rekor geldi. Böylece 1 Ocak 2023’ten bu yana yüzde 111’den fazla zamlandı. İşte 15 Şubat 2024 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel mazot-benzin fiyatı…

SON DAKİKA : Benzin zammı ile akaryakıt fiyatları rekora koştu! 1 yılda yüzde 111’lik artış: Litresi 42 TL'yi aştı… (15 Şubat Perşembe güncel motorin-benzin fiyatları)

Araç sahipleri, ‘Bugün benzin fiyatı, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL zam geldi?' gibi sorulara yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde akaryakıt pompa fiyatları bir kez daha değişti. Motorin zammı sonrası rekor seviyeye yükselen akaryakıt pompa fiyatları çıtayı bir kez daha benzin zammı ile yükseltti. İşte 15 Şubat 2024 Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı ile haberin detayları…

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SON DAKİKA: BENZİNE ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yıl yani 1 Ocak 2023’te litresi 19,44 TL’den satılan benzin fiyatı 15 Şubat 2024’te gelen son 1,79 liralık zam sonrası 42 lirayı aştı. Böylece benzin grubunda 13 ayda yapılan artış yüzde 111’i aştı.

ZAM SONRASI GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Zammın ardından İstanbul’da ortalama litre satış fiyatı 41,17 liraya, Ankara’da 41,86 TL’ye, İzmir’de ise 42,09 TL’ye yükseldi.

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MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorinde şimdilik bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Mazota son yapılan 5,26 TL’lik zammın ardından litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,20 TL'ye, Ankara'da 45,01 TL'ye, İzmir'de 45,23 TL'ye yükselmişti. Fiyatlar böylece rekor seviyeyi görmüştü.

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15 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 41,17 TL
Motorin: 44,20 TL
LPG (Otogaz): 20,41 TL

ANKARA

Benzin: 41,86 TL
Motorin: 45,01 TL
LPG (Otogaz): 20,59 TL

İZMİR

Benzin: 42,09 TL
Motorin: 45,23 TL
LPG (Otogaz): 20,62 TL


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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