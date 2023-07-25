Son dakika: Benzinde tabela değişti: 2,5 ayda yüzde 41 zam! Litre fiyatları 37 liraya bir adım daha yaklaştı (25 Temmuz Salı güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları…)

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan son değişiklikler, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin hızlanmasına sebep oldu. Aynı anda Brent petrol ve dolardaki değişim de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren 2 liralık zam tabelaya yansıdı. Böylece benzin litre fiyatı 37 liraya dayandı.

YÜZDE 41’İN ÜZERİNDE ZAM

14 Mayıs’tan bu yana benzinin litre fiyatı 14 liranın üzerinde zamlanırken motorinin litre fiyatı ise 15 liranın üzerinde arttı. Bu tarih öncesinde benzin 19,81 TL, motorin ise 18,58 TL idi. Ancak geçen 2,5 aylık sürede zam oranı benzinde yüzde 41,4, motorinde yüzde 41,7 oldu. Bu dönemde dolar kuru, 19,60’dan 27 liraya kadar yükseldi.

PETROL FİYATLARI 3 AYIN ZİRVESİNDE

Küresel piyasa sıkılaşma belirtileri gösterirken, Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için daha fazla önlem alması ve enerji talebi görünümüne yardımcı olmasıyla petrol üç ayın en yüksek seviyesinde işlem gördü. ABD ham petrolü üç seansta yüzde 4'ten fazla yükseldikten sonra varil başına 79 dolara yükseldi. Dolar/TL kuru ise bugün 26,94 TL seviyesinden değerleniyor.

25 TEMMUZ SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,03 TL

Motorin: 33,86 TL

LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

ANKARA

Benzin: 36,55 TL

Motorin: 34,42 TL

LPG (Otogaz): 13,99 TL

İZMİR

Benzin: 36,56 TL

Motorin: 34,54 TL

LPG (Otogaz): 13,99 TL





