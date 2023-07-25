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  4. Son dakika: Benzinde tabela değişti: 2,5 ayda yüzde 41 zam! Litre fiyatları 37 liraya bir adım daha yaklaştı (25 Temmuz Salı güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları…)

Son dakika: Benzinde tabela değişti: 2,5 ayda yüzde 41 zam! Litre fiyatları 37 liraya bir adım daha yaklaştı (25 Temmuz Salı güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları…)

25.07.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Benzin fiyatı bugün bir kez daha zamlandı. KDV artırımı sonrası gelen 6 liralık zammın üzerine benzin litre fiyatı 2 TL daha arttı. 14 Mayıs’tan bu yana gelen zam oranı ise hem benzinde hem mazotta yüzde 41’i aştı. Peki 25 Temmuz 2023 Salı güncel benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatları kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları ile İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

Son dakika: Benzinde tabela değişti: 2,5 ayda yüzde 41 zam! Litre fiyatları 37 liraya bir adım daha yaklaştı (25 Temmuz Salı güncel akaryakıt, benzin, motorin fiyatları…)

Son dakika haberi… Akaryakıt fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan son değişiklikler, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin hızlanmasına sebep oldu. Aynı anda Brent petrol ve dolardaki değişim de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren 2 liralık zam tabelaya yansıdı. Böylece benzin litre fiyatı 37 liraya dayandı.

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YÜZDE 41’İN ÜZERİNDE ZAM

14 Mayıs’tan bu yana benzinin litre fiyatı 14 liranın üzerinde zamlanırken motorinin litre fiyatı ise 15 liranın üzerinde arttı. Bu tarih öncesinde benzin 19,81 TL, motorin ise 18,58 TL idi. Ancak geçen 2,5 aylık sürede zam oranı benzinde yüzde 41,4, motorinde yüzde 41,7 oldu. Bu dönemde dolar kuru, 19,60’dan 27 liraya kadar yükseldi.

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PETROL FİYATLARI 3 AYIN ZİRVESİNDE

Küresel piyasa sıkılaşma belirtileri gösterirken, Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için daha fazla önlem alması ve enerji talebi görünümüne yardımcı olmasıyla petrol üç ayın en yüksek seviyesinde işlem gördü. ABD ham petrolü üç seansta yüzde 4'ten fazla yükseldikten sonra varil başına 79 dolara yükseldi. Dolar/TL kuru ise bugün 26,94 TL seviyesinden değerleniyor.

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25 TEMMUZ SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,03 TL
Motorin: 33,86 TL
LPG (Otogaz): 13,56 – 13,98 TL

ANKARA
Benzin: 36,55 TL
Motorin: 34,42 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

İZMİR
Benzin: 36,56 TL
Motorin: 34,54 TL
LPG (Otogaz): 13,99 TL

BENZİN

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